Presedintele Emmanuel Macron a declarat duminica ca Franta si Marea Britanie vor prezenta o rezolutie in cadrul reuniunii de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU de luni, consacrate situatiei din Afganistan, in care vor propune crearea unei zone de siguranta in Kabul pentru a incerca sa protejeze persoanele care incearca sa paraseasca tara, transmite Reuters. "Propunerea noastra de rezolutie vizeaza definirea unei zone de siguranta in Kabul, sub controlul ONU, care sa permita continuarea operatiunilor umanitare", a declarat Macron pentru ziarul francez Le Journal du Dimanche (JDD) intr-un…