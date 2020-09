Stiri pe aceeasi tema

- Grand Slam-ul de la Tokyo, unul dintre cele mai mari turnee din circuitul mondial de judo, care urma sa se desfasoare in luna decembrie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat Federatia Internationala de Judo (IJF), citata de AFP. "Ca urmare a incertitudinii persistente legata de…

- Comitetul International Olimpic (COI) spera ca JO de vara de la Tokyo 2020, amanate pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, si JO de iarna de la Beijing din 2022 sa se poata desfasura in cele mai bune conditii, in pofida perturbarilor cauzate de pandemia de Covid-19, relateaza Agerpres.''Avem…

- Comitetul International Olimpic a dezvaluit ca incepand de joi, cu exact un an inaintea startului Jocurilor Olimpice de la Tokyo, va promova o serie de activitati sub deviza „Impreuna suntem mai puternici“. Actiunea este initiata pentru a recunoaste importanta solidaritatii si a unitatii in aceste vremuri…

- Intr-un sondaj de opinie publicat in Japonia, majoritatea covarsitoare a celor chestionati s-au aratat sceptici ca sarbatoarea sportului mondial poate avea loc la anul, intre 23 iulie si 8 august, la Tokyo.

- Presedintele CIO, Thomas Bach, se va afla miercuri si joi la Paris pentru mai multe intalniri cu oficiali francezi privind impactul Covid-19 asupra Jocurile Olimpice din 2024 si bugetul acestui eveniment, scrie AFP.O intalnire este programata pentru miercuri, la 15:00, la Elysee, intre Thomas…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice si Paralimpice 2020 de la Tokyo, reprogramate pentru vara anului 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, au salutat marti amanarea armistitiului olimpic adoptat in vederea acestui eveniment, informeaza EFE. Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) a aprobat…

- Un sondaj de opinie pe scara larga efectuat de Japan News Network (JNN) releva ca 77% dintre cei chestionati sunt de parere ca Jocurile Olimpice de a Tokyo "nu vor putea fi organizate" anul viitor, informeaza Reuters. Olimpiada din capitala Japoniei trebuia sa inceapa initial luna aceasta, insa a fost…

- Cetatenii japonezi cu drept de vot au inceput duminica sa voteze in scrutinul pentru alegerea guvernatorului capitalei Tokio, alegeri dominate de amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice si de un nou val de contaminari cu noul coronavirus, informeaza dpa si AFP. Sectiile de votare s-au deschis la ora…