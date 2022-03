Stiri pe aceeasi tema

- "Azi numarul de refugiați din Ucraina a ajuns la 2 milioane," a anunțat marți Inaltul comisar ONU pentru refugiați, Filippo Grandi.Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people. Two million.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 8, 2022 Potrivit datelor ONU, 1,2 milioane dintre…

- Pragul de doua milioane de refugiati din calea ofensivei militare ruse in Ucraina urmeaza sa fie depasit "azi" (marti) sau "maine" (miercuri), estimeaza marti Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati Filippo Grandi, relateaza AFP. "Cred ca vom depasi pragul de doua milioane azi sau poate, cel mai tarziu,…

- In ultimele 13 zile, in Romania au intrat in total 291.081 de refugiați ucraineni si au iesit 208.863, potrivit anunțului facut marți, 8 martie, de Poliția de Frontiera. Practic, aproximativ 82.000 de refugiați se afla acum pe teritoriul Romaniei.In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate…

- Europa se confrunta cu o criza umanitara majora, a avertizat comisarul european pentru ajutor umanitar, Janez Lenarcic, potrivit BBC, preluat de news.ro . „Asistam la ceea ce ar putea deveni cea mai mare criza umanitara de pe continentul nostru european in multi, multi ani”, a declarat Janez Lenarcic,…

- Bombardarea Ucrainei de catre Rusia a provocat victime, panica și extrem de multa frica in randul oamenilor, care acum fug din calea razboiului unde vad cu ochii. Mii de familii și-au pus cateva haine in valize și au decis sa paraseasca țara pentru locuri precum Polonia, Republica Moldova sau Romania.…

- Natiunile Unite au lansat vineri un semnal de alarma in legatura cu un posibil val de refugiati dinspre Ucraina catre tarile vecine in urma invaziei militare ruse, mii de ucraineni parasindu-si deja tara in ultimele 24 de ore, transmite DPA. Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati (UNHCR) a afirmat…

- Cotidianul Magyar Nemzet titreaza ca ”Bucurestiul ar dori sa castige influenta cu ajutor american”, pornind de la deplasarea de trupe NATO, in special americane, pe teritoriul Romaniei. Cotidianul maghiar preia opinia unui analist de la Budapesta, potrivit careia ”ideea principala a elitei politice…

- Un nou val de infectari cu varianta Omicron de coronavirus se indreapta catre estul Europei, a declarat marti directorul regional OMS pentru Europa, Hans Kluge, cerand autoritatilor sa intensifice eforturile de vaccinare impotriva COVID-19, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. In…