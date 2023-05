Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 145 de persoane au murit in Myanmar in urma ciclonului Mocha, fenomen care a afectat de asemenea Bangladesh. Marea majoritate a victimelor sunt rohingya, a anuntat junta intr-un comunicat emis vineri, transmite AFP.La Geneva, Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a declarat vineri ca aproximativ…

- Peste 1 milion de vaccinuri antipoliomielita destinate copiilor au fost distruse in urma jafurilor din Sudan in timpul intensificarii violențelor din aprilie, a declarat vineri pentru Reuters agenția ONU pentru copii UNICEF.

- Uniunea Medicilor din Sudan a informat agentia de presa Reuters ca 25 de oameni au fost ucisi in urma a ceea ce pare a fi fost o tentativa a liderului adjunct din Sudan, generalul locotenent Mohamed Hamdan Dagalo - care comanda organizatia paramilitara Fortele de Sprijin Rapid - sa preia puterea, informeaza…

- In contextul razboiului pornit de Rusia in Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat in ultimul an cu o presupusa tentativa de lovitura de stat, alerte false cu bombe, atacuri cibernetice, notificari fictive de recrutare, manifestatii in masa. Chișinaul declara ca a avut din toate in anul care s-a scurs,…

- Aproape doua milioane de persoane ramase fara adapost in urma cutremurului sunt cazate in corturi, case tip container și alte facilitați, potrivit autoritaților turce. Cu toate acestea, unii supraviețuitori care au vorbit cu Reuters au spus ca nu au primit niciun sprijin deși au trecut trei saptamani…

- Statele Unite vor anunta vineri un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, in parte pentru a ajuta Chisinaul sa scape de dependenta energetica fata de Rusia, alaturi de un ajutor de 250 de milioane de dolari destinat consolidarii infrastructurii energetice a Ucrainei in fata…

- Relatiile Rusiei cu Republica Moldova sunt extrem de tensionate la ora actuala, a admis luni purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov. I-a acuzat pe liderii moldoveni ca urmaresc o agenda antiruseasca și i-a avertizat sa nu inflameze si mai mult situatia și ”sa fie extrem de atenti”. Declarațiile…

- Devastatorul cutremur de pamant care s-a produs pe 6 februarie in apropiere de granita dintre Turcia si Siria a fost urmat de peste 6.000 de replici, a anuntat duminica Agentia turca pentru gestionarea dezastrelor naturale (AFAD), citata de DPA. Potrivit AFAD, au fost inregistrate replici seismice „la…