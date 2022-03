Stiri pe aceeasi tema

- Daca in Romania au intrat, de la inceputul razboiului din Ucraina, conform datelor oficiale, 57.000 de refugiați din Ucraina, in Moldova au intrat peste 70.000 de astfel de cetațeni. In ambele țari, cei mai mulți dintre acești cetațeni ucraineni sunt in tranzit, ei indreptandu-se spre alte state din…

- Seful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), Filippo Grandi, a anuntat luni ca peste 500.000 de persoane au trecut din Ucraina in tarile vecine de la inceperea invaziei militare ruse, saptamana trecuta, transmit Reuters, AFP si DPA. Principalele tari spre care se indreapta refugiatii…

- Cetațenii ucraineni refugiați in Romania au dreptul la servicii medicale in perioada șederii in țara noastra, potrivit prevederilor legale specifice in vigoare, a anunțat, vineri, ministrul Sanatații. Potrvit ministrului Rafila, sunt trei categorii de cetațeni ucraineni veniți in Romania. “Este vorba…

- Cateva mii de cetațeni ai Ucrainei au trecut granițele in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele, dar se afla inca in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati, potrivit Reuters.