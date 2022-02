Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 50.000 de ucraineni si au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri, 25 februarie, seful agentiei ONU pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. 39; 39;Peste 50.000 de refugiati ucraineni…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a indemnat, vineri, in cadrul unei intalniri televizate cu serviciile de securitate ale Rusiei, armata ucraineana sa preia puterea in propria tara, la o zi dupa ce Moscova a lansat o invazie asupra Ucrainei, informeaza Reuters. „Facem din nou un apel la personalul militar…

- ”Este vorba de cele mai dure sanctiuni care s-au vazut vreodata” Vasile Dîncu în studioul Radio România Actualitați Foto: Arhiva/Alexandru Dolea. Probleme la zi - Interventie telefonica a ministrului apararii Vasile Dîncu RADIO ROMÂNIA…

- Fozuri de arma s-au auzit in apropierea cartierului gubvernamental din Kiev. Conform reporterilor de la publicația Kyiv Independent, impușcaturile s-au auzit vineri dimineața, nu departe de cartierul guvernamental din centrul Kievului. Conform jurnaliștilor, biroul de presa al președintelui a spus ca…

- Putin este gata sa negocieze cu conducerea Ucrainei cu privire la statutul neutru și la refuzul de a asigura armata în cazul vreunui raspuns din partea Kievului. Despre asta a anunțat purtatorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, în dupa-amiaza zilei de miercuri, 24 februarie…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a transmis joi ca este ‘ingrozit de evenimentele inspaimantatoare din Ucraina’ si ca a vorbit cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre urmatorii pasi, relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin ‘a ales calea varsarii de sange si a distrugerii…

- O manifestatie masiva antirazboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia, informeaza News.ro . La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, conform imaginilor aparute pe Twitter. Un ucrainean a postat si imagini cu un convoi imens…

- Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada reala a unui parteneriat strategic puternic, a transmis, joi, premierul Nicolae Ciuca dupa anuntul presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, in acest sens. “Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada…