Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 270.000 de sirieni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele in ultimele doua saptamani din cauza luptelor din provincia Deraa, situata in sudul Siriei, a anuntat luni Inaltul Comisariat al ONU pentru Refigiati (UNHCR), scrie agerpres.ro.

- Vizita din tabara de refugiati din Mosul, Irak, a marcat-o atat de tare pe Angelina Jolie, incat aceasta a declarat urmatoarele: „am vazut in Mosul cea mai mare devastare pe care a vazut-o in toti anii de cand lucreaza alaturi de ONU.” Cei sapte ani de razboi din Irak si Siria au distrus vietile a…

- Peste 920.000 de oameni din Siria au fost nevoiți sa-și paraseasca locuințele in primele patru luni ale anului, o cifra record din ultimii 7 ani, de cand dureaza conflictul, a anunțat luni ONU, potrivit AFP.

- Mai mulți migranți din Siria care voiau sa ajunga in Germania au fost prinși de polițiștii de frontiera romani ascunși printre...frigidere. Drumul ilegal spre Occident s-a oprit la Giurgiu, deși cei șase sirieni platisera 9.000 de dolari unui șofer turc.

- Bursele globale sunt in scadere pe fondul escaladarii tensiunilor geopolitice, dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat ca va bombarda Siria in replica la un presupus atac cu arme chimice al forțelor guvernamentale siriene.Citeste si: Premierul Dancila 'DA DIN CASA': Ce spune despre…

- Presupusul atac chimic vizand rebeli sirieni la Duma a fost „regizat in fata camerelor de luat imagini” de catre Castile Albe, o organizatie de salvatori sirieni din zona rebela, care a denuntat prima acest atac, a acuzat miercuri armata rusa, care a anuntat ca va desfasura, de joi, forte ale politiei…

- Aproximativ 700.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in acest an din cauza luptelor in diverse zone ale Siriei, a anuntat marti coordonatorul umanitar regional al ONU, Panos Moumtzis, transmite Reuters. ''Sunt profund ingrijorat de stramutarea masiva continua a aproape…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Bors - judetul Bihor au depistat, vineri dimineata, 79 de persoane - cetateni din Iran, Irak, Siria, Turcia si China - care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse in interiorul unui automarfar.