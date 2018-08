Stiri pe aceeasi tema

- Peste 220 de persoane au fost ucise intr-o serie de atacuri revendicate de gruparea Statul Islamic (SI) in sudul Siriei, miercuri, unul dintre bilanturile cele mai dure de la inceputul razboiului, in 2011, scrie AFP preluata de news.roEste vorba totodata despre primele atacuri de aceasta amploare…

- Militanții islamici au ucis zeci de persoane, cu o serie de atacuri asupra localitaților controlate de forțele guvernamentale in cursul zilei de miercuri. Cea mai afectata regiune de atacurile sinucigașe a fost orașul Sweida, localizat in partea de sud a Siriei. Numarul deceselor ajunge la 50 de persoane…

- Atacatori sinucigasi din gruparea Statul Islamic (SI) au ucis miercuri 40 de membri ai fortelor regimului sirian, aliatii lor si civili, in trei atacuri care au lovit orasul pro-regim Sweida, in sudul Siriei, a anuntat Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (SOHR).

- Organizatia jihadista a lansat atacul in sudul Siriei, contra mai multor localitati din regiune. Trei teroristi sinucigasi s-au detonat in orasul Soueida, potrivit directorului OSDH, Rami Abdel Rahmane. Trei kamikazesi-au detonat centurile explozive in orasul Soueida" - capitala provinciei cu acelasi…

- Cel putin 28 de persoane au fost ucise in urma unui atac aerian avut loc vineri intr-o zona controlata de organizatia Stat Islamic din estul Siriei, situata langa granita cu Irak, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, informeaza Reuters.

- Mii de persoane stramutate in sudul Siriei au luat drumul sambata spre locuintele lor dupa anuntul privind un acord intre regim si rebeli, constransi sa cedeze in provincia Deraa in fata unei ofensive devastatoare a trupelor Damascului, relateaza AFP. La capatul a doua saptamani de bombardamente aeriene…

- Cel putin 270.000 de persoane si-au parasit casele din sud-vestul Siriei, de la inceputul atacului militar impotriva zonelor detinute de rebeli, in urma cu doua saptamani, potrivit ONU, scrie...

- Siria: O serie de atacuri aeriene ale aviației ruse s-au soldat cu uciderea a 22 de civili joi, in zonele din sudul Siriei controlate de rebeli, conform unei organizații de monitorizare. Se pare ca majoritatea victimelor s-au inregistrat intr-un singur oraș, bombardat deosebit de intens.