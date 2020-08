Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii din cadrul Comisiei parlamentare de Informatii si Securitate (ISC) au indemnat marti Guvernul lui Boris Johnson sa ancheteze amestecul a Rusiei in campania referendumului Brexitului din 2016, in urma prezentarii unui raport de 55 de pagini care conchide ca influenta rusa in Regatul Unit este…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tinut sâmbata un discurs online, cu ocazia Zilei Internationale Nelson Mandela, avertizând ca lumea a ajuns într-un "punct critic" si cerând un model global de guvernare pentru combaterea inegalitatilor agravate de epidemia…

- Presedintii Emmanuel Macron si Vladimir Putin vor discuta vineri dupa-amiaza prin videoconferinta pentru a trece in revista "dialogul strategic" angajat intre Franta si Rusia, precum si crizele actuale, ca Libia si Siria, a anuntat miercuri Palatul Elysee, noteaza AFP. Presedintii francez…

- Jumatate dintre specialistii in securitate informatica sustin ca organizatiile sau companiile in care lucreaza nu au avut sau nu stiu sa fi avut un plan de raspuns la imprejurari neprevazute, precum pandemia COVID-19, arata un studiu global al Bitdefender.

- Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR) a transmis joi, la Geneva, ca numarul persoanelor care au fost nevoite sa-si paraseasca zonele in care locuiau a ajuns in 2019 la un nivel record de 79,5 milioane, adica in jur de 1% din populatia planetei, transmite dpa, citata de agerpres. In 2019, numarul…

- Aeroportul Timișoara se resimte dupa masurile de suspendare a zborurilor. 94% dintre angajați sunt inca in șomaj tehnic, din cauza traficului care a scazut cu 99 la suta, anunța MEDIAFAX.Directorul Aeroportului Internațional Timișoara, Dan Idolu, spune ca anul trecut traficul de pasageri a…

- Restaurantele nu se deschid dupa 15 iunie, a subliniat secretarul de stat Raed Arafat, marți, la Antena 3. „Raman terasele deschise dar nu si restaurantele in interior. Deci inca se asteapta pentru faza urmatoare. Asta e ce s-a discutat la acest moment, iar motivul e riscul de a raspandi in interiorul…

- Covid 19 nu a ocolit zonele de conflict. Boala se suprapune peste lipsurile provocate de razboi. In țari ca Libia sau Siria milioane de oameni traiesc sub pragul saraciei, iar noul coronavirus ii arunca la limita subzistenței.