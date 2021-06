ONU: Numărul copiilor obligaţi să muncească a crescut în lume pentru prima oară în ultimii 20 de ani Milioane de copii risca sa fie obligati sa munceasca din cauza pandemiei de COVID-19, într-o perioada în care la nivel global se înregistreaza o crestere a numarului copiilor care muncesc pentru prima oara în ultimele doua decenii, a avertizat joi ONU, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Un raport comun al OIM si UNICEF estimeaza ca, la începutul anului 2020, 160 de milioane de copii erau obligati sa munceasca, cu 8.4 milioane mai mult decât în urma cu patru ani.

Daca se adeveresc previziunile actuale privind cresterea saraciei globale, înca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

