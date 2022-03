ONU numără morții din Ucraina: Aproape 600 de civili nevinovați, inclusiv copii, au fost uciși în confruntările militare Numarul civililor care si-au pierdut viata de la inceputul invaziei Ucrainei, pe 24 februarie, a crescut la 579, potrivit unui bilant al Consiliului drepturilor omului al ONU, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

