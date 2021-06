ONU: Niciun acord privind bugetul operaţiunilor de menţinere a păcii, cu riscul îngheţării misiunilor Cele 193 de tari membre ale ONU nu au reusit sa se puna de acord asupra bugetului destinat operatiunilor de mentinere a pacii pentru anul urmator, care expira pe 30 iunie, ceea ce ar putea duce la o "inghetare a tuturor misiunilor", informeaza AFP. Conform unor surse diplomatice, lipsa unui acord a fost cauzata in special de China si de tarile africane care si-au inmultit solicitarile in ultima clipa. Bugetul operatiunilor de mentinere a pacii, in jur de 20 la nivel global, care mobilizeaza aproximativ 100.000 de Casti Albastre, se ridica la aproximativ 6.5 miliarde de dolari si acopera o perioada… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

