- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat sambata, la New York, ca regiunile din Ucraina in care au loc referendumuri vor fi sub protectia deplina a Rusiei daca vor fi anexate de Moscova, informeaza duminica Reuters.

- Liderii mondiali reuniți la New York, la sediul ONU, au denunțat invazia Rusiei in Ucraina, in timp ce oficialii instalați de Moscova in zonele ocupate din patru regiuni ucrainene au anunțat ca intenționeaza sa organizeze referendumuri privind aderarea la Rusia in zilele urmatoare, scrie Reuters.…

- Rusia și Ucraina continua sa se acuze reciproc de atacuri asupra centralei nucleare de la Zaporojie, aflata sub ocupație rusa, iar Ministrul Apararii de la Moscova susține ca ia in calcul sa inchida centrala din cauza pericolului. Sistemele de susținere de rezerva ale centralei au fost avariate in…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri ca a avut o discuție „sincera” cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe care l-a indemnat sa accepte oferta SUA de a obține eliberarea americanilor deținuți in Rusia, potrivit AFP. „Am avut o discuție sincera și directa”, a declarat secretarul…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va incepe duminica o vizita in mai multe țari africane. Este un semnal ca Rusia incearca sa consolideze vechi alianțe și sa iasa astfel din izolarea impusa de Occident din cauza invaziei in Ucraina, relateaza Reuters.

- Ministrul de Externe Lavrov a numit statutul unui candidat UE pentru Ucraina un „gambit impotriva Rusiei”. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a numit „un gambit geopolitic impotriva Federației Ruse” acordand Ucrainei și Moldovei statutul de țara – un etern candidat la UE, anunța ria.ru. „O parte…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a plecat de la summitul G20, sarind peste sesiunile planificate pentru vineri dupa-amiaza, precum si peste dineul oficial de vineri seara. Ministrul rus al Afacerilor Externe a transmis ca el "nu va alerga" dupa Washington pentru negocieri, dupa ce omologul sau…

