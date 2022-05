Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de un milion de persoane au fost evacuate din Ucraina in Rusia incepand cu 24 februarie, ziua cand a inceput razboiul, a spus ministrul rus de externe Serghei Lavrov, in declaratii publicate sambata, relateaza The Guardian. Potrivit lui Lavrov, linia telefonica a sediului de coordonare interdepartamental…

- Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a anunțat, sambata, ca 4.441.663 de refugiati ucraineni au fugit din tara de cand Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie, relateaza The Guardian. Aceasta cifra este cu 59.347 mai mare decat in ziua precedenta. Aproximativ 90% dintre refugiatii…

- ”Suma fondurilor inghetate (…) este de 95.514.306,40 euro”, potrivit unui raspuns al ministerului, interpelat pe aceasta tema de catre un deputat din cadrul Partidului Die Linke (stranga), Pascal Meiser. AFP scrie ca a obtinut o copie a acestui raspuns.

- Traderii au exportat primele livrari de porumb ucrainean catre Europa cu trenul, deoarece porturile sale la Marea Neagra sunt blocate in urma invaziei armatei rusesti, a anuntat duminica, 27 martie, firma de consultanta in agricultura APK Inform, transmite Reuters.Ucraina este un mare producator si…

- Suprafata insamantata cu cereale de primavara in Ucraina ar putea scadea cu 39%, in acest an, din cauza invaziei armatei rusesti, a estimat marti firma de consultanta in agricultura APK-Inform, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Achim Irimescu, ministru plenipotentiar in cadrul Reprezentantei Romaniei la Uniunea Europeana (UE), susține ca nu e niciun pericol pentru o lipsa de produse alimentare pe piata europeana, stocurile fiind de peste 30 de milioane de tone de hrana in statele membre. El recunoaște, insa, ca peste 10 milioane…