- Conform sondajului realizat de World Vision, jumatate dintre elevi considera ca scoala este pregatita sa se redeschida asigurand dezinfectia spatiilor comune din scoala si a salilor de curs.Copiii isi doresc intoarcerea la scoala, considerand in proportie de 88% ca au tot ce este nevoie pentru a se…

- Procentul este egal cu cel al cadrelor didactice care au declarat ca nu sunt de acord s se imunizeze. Rezultatele unui sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie Spiru Haret au starnit ingrijorare in randul parinților, intrucat studiul releva faptul ca 56,3% dintre angajații din invațamant…

- Volvo este hotarat sa devina un brand 100% electric in urmatorul deceniu și vrea vrea ca jumatate din vanzari sa fie reprezentate de vehicule electrice in urmatorii 5 ani, iar cealalta jumatate sa fie in dreptul hibrizilor. Un nou model electric de la Volvo este așteptat anul viitor, lansarea fiind…

- In data de 18.12.2020, ora 11.00, in sala “Ștefan cel Mare“ din cadrul Palatului Administrativ, a avut loc, sub conducerea prefectului județului Suceava, in calitate de președinte, ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava, cu…

- Jumatate dintre intreprinderile mici si mijlocii din Romania si-au redus activitatea in acest an, ca urmare a pandemiei de coronavirus, iar o treime dintre ele au trimis salariatii in somaj tehnic, a afirmat, miercuri, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici…

- Intrerupte timp de un an, lucrarile la gazoductul Nord Stream 2 care urmeaza sa faca legatura intre Rusia si Germania, au fost reluate vineri, a anuntat consortiul Nord Stream 2 AG, informeaza AFP. Gazoductul Nord Stream 2 reprezinta o investitie de 11 miliarde de dolari, finantata jumatate…

- In Romania, pana la inceput de noiembrie, poliția a dat cu 8,2% mai multe ordine de protecție impotriva agresorilor domestici decat in aceeași perioada a anului trecut. Mult mai multe femei ar fi avut nevoie de ajutor, dar nu au ajuns la autoritați pentru a putea fi cuprinse in acest set de date. Victimele…

