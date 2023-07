ONU: Lumea se află în pragul unei catastrofe climatice. Recorduri de temperatură, de la o zi la alta Lumea se afla in pragul unei catastrofe climatice, avertizeaza secretarul general al ONU, care spune ca schimbarile climatice sunt deja scapate de sub control. „Daca persistam in amanarea masurilor cheie care sunt necesare, cred ca trecem la o situație catastrofala, așa cum demonstreaza ultimele recorduri de temperatura”, este mesajul transmis de secretarul general al ONU, […] The post ONU: Lumea se afla in pragul unei catastrofe climatice. Recorduri de temperatura, de la o zi la alta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

