ONU lansează un apel către donatori pentru a ajuta Afganistanul în faţa secetei ONU a lansat sambata un apel urgent catre donatori pentru a-i ajuta pe agricultorii afgani sa lupte impotriva secetei care ameninta mijloacele de subzistenta a sapte milioane de persoane, informeaza AFP.



Seceta, pandemia de COVID-19 si deplasarea unor populatii provocata de ofensiva talibanilor, care au preluat controlul asupra tarii, "au lovit dur comunitatile rurale din Afganistan, in special pe cultivatori si crescatorii de animale", atrage atentia intr-un comunicat Agentia ONU pentru Alimentatie si Agricultura (FAO).



Nu mai putin de 14 milioane de afgani, dintre care…

Sursa articol: agerpres.ro

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat plata ajutorului de stat in valoare de 11,7 milioane de lei, in sectorul cresterii animalelor, pentru 91 de solicitanti, a anuntat joi APIA. Plata se face pe baza serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul al II-lea al anului…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat recent ca pentru prima data in Programul Național de Dezvoltare Rurala, pentru perioada de tranziție 2021-2022, a fost introdusa o submasura dedicata finanțarii legumiculturii. Este vorba despre 100 milioane de euro pentru construirea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a platit marti 22,45 milioane de lei in contul rentei viagere agricole pe anul 2020 unui numar total de 17.742 rentieri/beneficiari, informeaza institutia intr-un comunicat remis AGERPRES. Plata a fost facuta catre rentierii care au…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat marti ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, suma totala autorizata la plata fiind de 23.621.947 lei pentru un numar de 206 solicitanti. ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a demarat autorizarea la plata a sumelor cuvenite sub forma de renta viagera agricola aferenta anului 2020, termenul final de plata fiind 30 noiembrie 2021, a anuntat vinerea trecuta, institutia. Astfel, din suma totala autorizata de 24,84 milioane…