Stiri pe aceeasi tema

- ONU actioneaza pentru a-si spori asistenta umanitara catre zonele din nord-vestul Siriei, controlate de rebeli, atat pe la frontiera cu Turcia, cat si dinspre regiunile siriene aflate in mainile actorilor rivali, pe unde este de asteptat sa patrunda echipamente medicale si alimente imediat ce se…

- Un transport cu patru tone de alimente, apa si haine, destinat sinistratilor din Turcia si Siria, a plecat, joi dimineata, din judetul Covasna spre zonele afectate de cutremur. Bunurile provin, in cea mai mare parte, din donatii si au fost colectate in cadrul unei actiuni organizate de Parohia Ortodoxa…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat miercuri ca Romania va oferi ajutor Siriei, așa cum a facut-o și in cazul Turciei. Ambele țari sunt grav afectate de cutremurele devastatoare de luni din Turcia. Ajutorul poate fi acordat dupa ce autoritațile din Siria au solicitat ajutor internațional…

- Continue reading Romania trimite noi ajutoare in Turcia: inca o echipa de salvatori merge la fața locului, MApN va executa misiuni de transport și pentru alte state implicate in asistența umanitara at Info real.

- Cel putin 1.712 persoane si-au pierdut viata si mii au fost ranite in Siria dupa cutremurele si replicile din Turcia vecina, informeaza marti autoritatile si salvatorii, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Agentia de stiri siriana SANA a relatat ca 812 persoane au murit si 1.449 au fost ranite in…

- Detinutii s-au rasculat luni intr-o inchisoare din nord-vestul Siriei, in urma unui cutremur mortal, cel putin 20 de detinuti au evadat din inchisoarea in care se afla in majoritate membri ai gruparii Stat Islamic, a declarat pentru AFP o sursa din cadrul unitatii. Inchisoarea politiei militare din…

- Primele doze de vaccinuri impotriva holerei au ajuns joi in zonele controlate de rebeli in nord-vestul Siriei, unde epidemia de holera continua sa se raspandeasca, a raportat un corespondent al AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O ruta umanitara vitala din Turcia catre zonele controlate de rebeli, din Siria, va ramane deschisa inca sase luni, dupa un vot unanim pe aceasta tema in cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…