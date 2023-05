Stiri pe aceeasi tema

- Creierul gruparii Stat Islamic, despre care se crede ca ar fi planuit devastatorul atentat cu bomba din 2021 de pe aeroportul din Kabul, a fost ucis de talibanii aflati la putere in Afganistan, au declarat oficiali americani, transmite BBC.Atentatul din luna august 2021 a ucis 170 de civili si 13…

- Incident grav, miercuri in plina zi, in zona centrala a Timișoarei. Potrivit martorilor, generalul in rezerva Cristian Dinulica, fost comandant al Brigazii 18 Cercetare – Supraveghere „Decebal” si fost comandant al militarilor romani din Irak in 2007 – 2008, a fost atacat și lovit din spate in cap in…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a reafirmat, cu prilejul intrarii in luna postului Ramadan a credinciosilor musulmani, angajamentul ferm fata de protejarea si promovarea drepturilor minoritatilor etnice si religioase de pe teritoriul statului roman.

- Politistii de frontiera satmareni au depistat doi cetateni – din Afganistan, respectiv Sudan – care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Cei doi sunt cercetați penal pentru fapta savarșita. Marți, 14 martie a.c., in jurul orei 16.30, o patrula din cadrul Sectorului Poliției…

- Cel puțin 33 de persoane au murit in urma naufragiului unei barci despre care se crede ca transporta refugiați in largul coastei de est a regiunii Calabria din Italia, relateaza ANSA și ale agenții de presa italiene citate de The Guardian. Barca despre care se crede ca aducea refugiați din Iran, Pakistan…

- Talibanii interzic contraceptivele și au oprit vanzarea lor in doua dintre cele mai importante orașe din Afganistan. Luptatorii talibani susțin ca folosirea acestora de catre femei este o „conspirație occidentala” care are ca scop controlul populației musulmane.

- Se implinesc 34 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj. „Veșnica pomenire celor cazuți! Ne inchinam in fața celor care au revenit de pe front și și-au construit o viața acasa”, a scris șefa statului.

- Pe masura ce ”riscurile de escaladare” in Ucraina cresc, lumea se indreapta ”cu ochii larg deschisi” catre ”un razboi mai extins”, a declarat luni secretarul general al ONU in fata Adunarii Generale a ONU, relateaza AFP. Razboi in Ucraina, criza climatica, saracie extrema: „Am inceput anul 2023 cu o…