ONU inițiază un sondaj global adresat tinerilor Inalți oficiali ai Organizației Națiunilor Unite (ONU) urmeaza sa lanseze un sondaj global de colectare a informațiilor, adresat de patru ori pe an, pentru a lua in considerare pulsul opiniei tinerilor in probleme precum educația, viața de familie și internetul, scrie BBC. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

