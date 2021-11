ONU împotriva punctajului social. Supravegherea prin Inteligență Artificială, interzisă! Statele membre UNESCO au aprobat un plan pentru utilizarea Inteligenței Artificiale, cerand trasarea de linii roșii clare in acest sens. China, cel mai mare dezvoltator din segmentul IA, care utilizeaza tehnologia pentru supravegherea populației, a fost convinsa sa semneze un angajament fața de ONU prin care va opri sistemul de „scoring”. Punctajul social trebuie interzis, […] The post ONU impotriva punctajului social. Supravegherea prin Inteligența Artificiala, interzisa! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

