- Africa gazduieste peste 1.2 miliarde de suflete, dar este, potrivit OMS, cel mai nepregatit continent pentru a se lupta cu pandemia de coronavirus. Cele mai multe tari ale Africii sint complet nepregatite pentru o raspindire agresiva a virusului, desi acesta a ajuns acolo. Sudanul de Sud are 4 ventilatoare…

- Actorul si realizatorul britanic Idris Elba a lansat luni un nou fond al Natiunilor Unite pentru ajutorarea fermierilor din tarile sarace, cerand economiilor bogate sa ofere sprijin pentru prevenirea "foametei inutile si a suferintei" provenite ca urmare a pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.…

- Un avion cu un milion de masti si alte echipamente medicale destinate tratarii a circa 30.000 de posibili pacienti de COVID-19 din Africa a aterizat marti la Addis Abeba (Etiopia), in cadrul unui plan logistic realizat de ONU, transmite agentia EFE, citata de Agerpres.

- In mesajul sau de Paste, citit in basilica Sf. Petru in absenta credinciosilor, Papa a sustinut „relaxarea sanctiunilor internationale care impiedica tarile afectate sa asigure sprijinul cetatenilor lor" si a lansat un apel la solidaritate internationala „prin reducerea, daca nu chiar anularea, datoriei…

- UE va acorda tarilor partenere un sprijin financiar in valoare de peste 15,6 miliarde euro, care va proveni din resursele pentru actiune externa existente, iar din pachet, 3,25 miliarde euro sunt directionate catre Africa, actiunea colectiva a UE urmand a se axa pe abordarea crizei sanitare imediate…

- Uniunea Europeana va garanta peste 15 miliarde de euro pentru a ajuta tarile cele mai vulnerabile in Africa si in restul lumii pentru a lupta contra pandemiei de COVID 19, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP, citeaza Agerpres. 39; 39;UE garanteaza peste 15…

- BBC transmite ca Națiunile Unite considera ca acum intreaga umanitate este amenintata. Organizatia avertizeaza ca in statele deja afectate de conflicte, dezastre naturale sau modificari climatice numarul deceselor provocate de COVID-19 va fi mult mai mare, mai noteaza site-ul postului national de radio…