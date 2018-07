Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a intensificat, sambata dupa-amiaza, bombardamentele asupra obiectivelor din Fasia Gaza, ca riposta la atacurile cu rachete lansate de miscarea islamista Hamas, informeaza site-ul Ynetnews.com, conform Mediafax.Avioane militare israeliene au atacat sambata dupa-amiaza peste…

- Jared Kushner, consilier si ginerele presedintelui american, precum si Jason Greenblatt, emisarul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, au abordat vineri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu aspecte legate de eforturile de pace ale Statelor Unite in conflictul israeliano-palestinian, informeaza…

- Confruntata cu o grava criza financiara in urma inghetarii finantarilor americane, Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) prevede in aceasta vara sa amane plata salariilor si sa suspende misiuni in Fasia Gaza, potrivit unui responsabil al ONU, citat de AFP. "In saptamanile…

- Ultimul val de violente intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas a adus Fasia Gaza in pragul razboiului, a afirmat miercuri in Consiliul de Securitate al ONU coordonatorul Natiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu, Nikolai Mladenov.

- Protestele au scazut puternic in intensitate miercuri la granita dintre Fasia Gaza si Israel, care pune aceasta evolutie pe seama eforturilor pe care le-ar depune Egiptul pentru revenirea la calm, in contextul in care zeci de palestinieni au fost ucisi de tiruri israeliene, transmite Reuters. Miscarea…

- Mii de palestinieni s-au adunat luni dimineata in diferite puncte din apropierea frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, iar grupuri mici dintre ei au incercat sa se apropie periculos de bariera de securitate pazita de armata israeliana.Pe de alta parte, serviciul de securitate intern israelian…