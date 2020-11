Stiri pe aceeasi tema

- Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a evocat luni posibilitatea ca în conflictul din Nagorno-Karabah sa fie comise crime de razboi, din cauza atacurilor „nediscriminatorii” împotriva populațiilor civile, relateaza AFP.Doamna Bachelet…

- Apar imagini emoționante din razboiul dintre Azerbaidjan și Armenia. O fetița, speriata de bombardamentele din zona, a inceput sa se roage pe geam, alaturi de o alta copila.Totul are loc in Stepanakert, capitala autoproclamatei republici Nagorno-Karabah. Alți minori stau ascunși in…

- Un conflict vechi de 40 de ani intre Armenia și Azerbaidjan in regiunea Nagorno-Karabah, disputata de ambele state, s-a reincalzit in ultimele zile, dupa mai multe schimburi de focuri soldate cu morți printre civili in ambele tabere, scrie BBC News. Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare…

- Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului afirma ca este posibil sa fi fost comise crime de razboi in zone din Siria aflate sub controlul Turciei sau al unor grupari armate pe care Ankara le sustine. Rapoartele vorbesc de peste 100 de civili uciși, aproape 500 raniți, dar și despre rapiri și dispariții.

