- Scufundarea vasului cu peste 750 de migranți la bord in largul coastelor Greciei ilustreaza din nou eșecul Europei de a controla una dintre cele mai mortale rute de migrație din lume, Mediterana Centrala, scrie The Guardian.

- Autoritatile din Grecia au arestat un numar de 11-12 barbati acuzati ca sunt traficantii care au condus vasul de pescuit scufundat zilele trecute in largul Peloponezului, cu sute de migranti la bord, relateaza joi ANSA si BBC, citand postul public grec ERT.

- Cel putin 78 de migranti au murit in naufragiul unei ambarcatiuni in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, in ape internationale, a anuntat paza de coasta greaca, citata de ANA, dpa si AFP.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a emis un ordin secret catre autoritațile locale care ar urma sa interzica sinuciderile, dupa ce datele au aratat ca numarul acestora a crescut vertiginos, potrivit unor oficiali guvernamentali care au vorbit cu Radio Free Asia.Numarul exact al sinuciderilor in Coreea…

- Egiptenii s-au revoltat și cer blocarea Netflix dupa ce o actrița de culoare a fost distribuita in rolul Reginei Cleopatra intr-un serial realizat de celebra platforma de streaming. Locuitorii Egiptului susțin ca acest lucru ar duce la „ștergerea identitații egiptene”. Despre ce este vorba. Motivul…

- India a reușit sa depașeasca China in privința populației, potrivit datelor ONU, publicate miercuri. In acest moment, in India locuiesc mai mulți oameni decat pe intreaga suprafața a Europei, Africii sau Americii.

- Cel putin cinci persoane au murit sambata, in Grecia, atunci cand un microbuz plin cu migranti s-a ciocnit frontal cu un alt automobil, a anuntat politia elena, citata de postul national de radio, relateaza DPA. Alte sase persoane persoane au fost raniti grav si se afla in stare critica. Vehiculul ce…

