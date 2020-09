ONU: Distrugerile de structuri palestiniene de către Israel s-au înmulţit în Cisiordania ocupată în pandemie Distrugerile de structuri palestiniene de catre autoritatile israeliene s-au inmultit in Cisiordania ocupata in timpul pandemiei de coronavirus, agravand precaritatea populatiei, a atras atentia ONU, potrivit AFP.



In perioada martie-august 2020, 389 de structuri apartinand palestinienilor au fost distruse sau confiscate, adica 65 pe luna, a transmis joi Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare al ONU (OCHA), subliniind ca ar fi vorba de cea mai ridicata medie lunara din ultimii patru ani.



In sase luni, "442 de palestinieni au ramas fara adapost din cauza unor distrugeri,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

