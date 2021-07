ONU acuza vineri faptul ca tortura si rele tratamente continua sa fie aplicate zilnic unor detinuti in regiuni din estul Ucrainei aflate sub controlul separatistilor prorusi si cere un ”acces confidential si fara oprelisti” in aceste locuri de detentie, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Adjuncta Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului Nada Al-Nashif a denuntat, de asemenea, in Consiliul Drepturilor Omului, la Geneva, faptul ca ”incalcari comise de o parte si de alta a liniei de contact nu au codus deloc la stabilirea responsabilitatilor” de la inceputul razboiului din Donbas, in…