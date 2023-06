Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite a informat duminica ca Moscova a refuzat cererile de a acorda ajutor locuitorilor din zonele controlate de fortele ruse in sudul Ucrainei, afectate de spargerea barajului Kahovka, si a promis sa continue eforturile umanitare, transmite AFP, citat de Agerpres.Explozia…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca ocupantii rusi i-au abandonat complet pe oamenii din zonele ocupate si inundate acum, in urma distrugerii barajului de la Kakhovka. ”Nu mai exista nimeni in lume azi care sa nu vada ca Rusia este condusa de barbari. Barbari care sunt ei insisi cel…

- Vladimir Saldo, guvernatorul interimar numit de Rusia in regiunea Herson (sudul Ucrainei), a recunoscut miercuri ca distrugerea barajului de la Kahovka de pe fluviul Nipru, linia de demarcatie dintre armata rusa si cea ucraineana in sudul Ucrainei, avantajeaza trupele Kremlinului, asa cum afirma si…

- Prabușirea barajului din Ucraina este probabil "cel mai important incident de distrugere a infrastructurii civile" de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, potrivit lui Martin Griffiths, subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare și coordonator al ajutorului de

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat Rusia, marți, pentru aruncarea in aer a barajului de la hidrocentrala Kahovka din sudul Ucrainei.„Distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a Rusiei impotriva civililor nevinovați. Rusia și autorii ruși trebuie sa fie trași la raspundere.…

- Premierul de la Chișinau condamna ferm distrugerea barajului Kahovka, menționand ca țara sa este gata sa ofere asistența necesara Ucrainei, iar Rusia trebuie trasa la raspundere pentru aceasta fapta.

- Mai multe sate au fost „complet sau parțial” inundate in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson. In zonele afectate traiesc aproximativ 16.000 de oameni, iar autoritațile au inceput evacuarile. Ucrainenii și rușii se acuza…

- Noua localitați și un cartier din orașul Herson au fost complet sau parțial inundate in sudul Ucrainei ca urmare a aruncarii in aer a barajului hidrocentralei Kahovka.Un oficial din administrația Herson, Oleksandr Prokudin, a spus pe Telegram: