- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent numarul doi in Consiliul de Securitate al Federatiei Ruse, a declarat marti ca a vizitat o tabara de instructie militara in estul Ucrainei si a anuntat ca armata rusa a recrutat circa 325.000 de soldati de la inceputul anului, relateaza France Presse,…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat joi ca Rusia a fost criticata la Adunarea Generala a Natiunilor Unite si in Consiliul de Securitate al ONU, in conditiile in care Moscova continua sa fie izolata la nivel international din cauza razboiului din Ucraina.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a prezentat la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite-ONU, o disputa verbala fiind generata intre el și oficiali ruși prezenți, potrivit Reuters. Așezat la aceeași masa cu ambasadorul Rusiei, el și-a prezentat argumentele pentru inarmarea Kievului, impunerea…

- Presedintele Republicii Srpska, Milorad Dodik, si-a inasprit miercuri tonul fata de Inaltul reprezentant international Christian Schmidt, mandatat cu supravegherea respectarii Acordului de pace de la Dayton, anuntand un decret care ii interzice lui Schmidt sa se deplaseze pe teritoriul entitatii sarbe…

- INTERVENȚIE in forța a poliției in casa unui barbat din Vladeni care iși amenința familia. Odin de protecție pentru mama și copii In noaptea de 28 spre 29 august 2023, polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Botoșani au descins la domiciliul unui barbat, de 48 de ani, care iși amenința soția…

- Premierul Indiei, Narendra Modi, va efectua pe 25 august prima vizita de stat a unui sef de guvern indian la Atena din 1983, pentru a se intalni cu omologul sau, Kyriakos Mitsotakis, transmite Agerpres . ”Obiectivul vizitei de o zi a premierului va fi consolidarea cooperarii in materie de securitate…

- Patronii romani cauta tot mai mulți angajați straini. Anul trecut, firmele romanești au angajat 100.000 de lucratori straini și au atins astfel contingentul maxim stabilit de catre Guvern. Anul acesta, alte 140.

- Coreea de Nord a testat miercuri cel mai recent model de racheta balistica intercontinentala Hwasong-18 (ICBM), a informat presa oficiala nord-coreeana, menționand ca arma este nucleul forței sale de atac nuclear și un avertisment pentru Statele Unite și pentru alți adversari, anunța Rador.Lansarea,…