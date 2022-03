Stiri pe aceeasi tema

Rusia propune celorlalti 14 parteneri ai sai din cadrul Consiliului de Securitate al ONU sa adopte miercuri o rezolutie "umanitara" legata de "operatiunea militara speciala" rusa din Ucraina, anunta marti diplomati rusi, relateaza AFP.

La doua saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, prețurile produselor agricole cheie produse in regiune au crescut vertiginos, arata o analiza CNN citata de Mediafax.

In pofida razboiului cu Rusia, cantitati mari de ajutoare de prima necesitate au ajuns in Ucraina, potrivit cifrelor oficiale, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres.

Sankt Petersburg va pierde circa 60-70 de milioane de euro dupa ce UEFA a decis vineri ca finala editiei din acest an a Ligii Campionilor sa nu mai aiba loc in acest oras, dupa invazia rusa din Ucraina, scrie EFE, citat de Agerpres.

Rusia a dispus decretarea starii de alerta in regiunea Crimeea, anexata de la Ucraina in mod ilegal in 2014, si in regiunea Kursk, situata la frontiera cu Ucraina, in contextul interventiei militare ruse si al confruntarilor cu armata ucraineana.

Doua convoaie separate cu echipamente militare, fara insemne de identificare, se indreptau, miercuri, spre orasul Donetk, din estul Ucrainei, venind pe drumuri diferite dinspre granita cu Rusia, relateaza Reuters, citand declaratiile unui martor aflat pe teritoriul celor doua regiuni recunoscute…

Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a asigurat marti pe omologul sau rus Vladimir Putin de sprijinul sau in criza din Ucraina, relateaza France Presse, conform AGERPRES.

Criza ucraineana ia amplorae iar vocile diplomațior par sa se estompeze. Dupa ce președintele Volodimir Zelenki a amenințat cu ruperea relațiilor diplomatice cu Moscova, Rusia anunța retragerea in totalitate a personalului diplomatic și consular din Ucraina, potrivit Ruptly