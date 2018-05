Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, mult mai mulți oameni sunt afectați de boli cronice netransmisibile (BCN) decat de boli transmisibile. Aceasta situație nu se reflecta și in resursele alocate pentru sanatate in general, și cu atat mai puțin in situațiile de criza umanitara. Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR),…

- Seful Statului Major rus, generalul Valeri Gherasimov, si comandantul suprem al fortelor NATO Curtis Scaparrotti se intalnesc joi in Azerbaidjan pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de agentia Tass, scrie Reuters.Gherasimov se afla intr-o…

- Papa Francisc a facut apel catre liderii mondiali sa isi reinnoiasca eforturile pentru pace in Siria, precizand ca este tulburat de faptul ca nu au reusit sa ajunga la un plan comun pentru a opri violentele, scrie Reuters. „Fac apel din nou catre toti liderii politici pentru ca pacea si justitia…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, au discutat miercuri seara la telefon despre situatia din Siria, au indicat o sursa apropiata presedintiei turce si un comunicat al Casei Albe, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, au discutat miercuri seara la telefon despre situatia din Siria, au indicat o sursa apropiata presedintiei turce si un comunicat al Casei Albe, relateaza AFP si Reuters.

- Criza umanitara de deterioreaza in Republica Democrata Congo (RDC), si-a exprimat duminica ingrijorarea Uniunea Europeana, care urmeaza sa co-prezideze in aprilie o conferinta a donatorilor la care Kinshasa refuza sa participe, spunand ca pozitia comunitatii internationale este prea alarmista, potrivit…

- Rusia, Turcia si Iran vor organiza un summit in aprilie, ce va avea ca tema situatia actuala din Siria, informeaza Reuters. In cadrul summit-ului se va discuta despre masurile necesare in regiune, potrivit declaratiilor oferite de un purtator de cuvant al Guvenului din Turcia.

- "Situația din Siria se deterioreaza considerabil" și "daca nu va exista niciun element nou, atunci ne vom indrepta spre o catastrofa umanitara", spune ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves le Drian, potrivit Le Point.