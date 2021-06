ONU critică planul G7 pentru donarea a un miliard de doze de vaccin anti-Covid Țarile G7 au decis sa doneze un miliard de doze de vaccin. Organizația Națiunilor Unite critica acest plan. ONU critica planul G7 pentru donarea a 1 miliard de doze de vaccin. Reprezentanții considera ca aceasta cantitate nu este suficienta. Liderii celor mai puternice șapte economii au decis sa doneze 1 miliard de doze de vaccin anti-Covid-19 pentru cele mai sarace state. Planul este criticat pentru ca „nu este ambițios, este mult prea lent și arata ca liderii din Occident nu sunt stapani pe gestionarea celei mai mari crize de sanatate publica din ultimul secol”, potrivit Reuters . Liderul ONU… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

