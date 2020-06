China si alte tari din Asia, precum Cambodgia si Filipine, si-au inasprit cenzura in timpul pandemiei de COVID-19, a estimat miercuri Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, informeaza AFP.



Intr-un comunicat in care detaliaza actiunile intreprinse in mai multe tari, ea arata ca in China, potrivit informatiilor primite de cabinetul sau, mai mult de zece profesionisti in domeniul sanatatii, universitari si cetateni obisnuiti au fost plasati in detentie, iar in unele cazuri au fost inculpati, pentru ca si-au publicat opiniile si alte informatii despre situatia…