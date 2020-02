ONU: Consiliul de Securitate se angajează în favoarea Tratatului de neproliferare nucleară Consiliul de Securitate al ONU si-a afirmat miercuri intr-o declaratie angajamentul sau in privinta aplicarii Tratatului de neproliferare nucleara (TNP) in cadrul unei reuniuni asupra acestui acord, organizata de Germania cu ocazia implinirii a 50 de ani de la intrarea acestuia in vigoare, potrivit AFP.



Membrii sai isi subliniaza in acest text disponibilitatea de a 'lucra impreuna si de a-si conjuga eforturile pentru a se ajunge la un rezultat pozitiv in cadrul Conferintei de examinare a TNP', care se desfasoara la fiecare cinci ani si a carui urmatoare sesiune este programata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

