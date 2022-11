Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate a respins miercuri un proiect de rezolutie al Rusiei care cerea o ancheta asupra acuzatiilor sale de implicare a Washingtonului in presupusa dezvoltare a unor arme biologice in Ucraina, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Organizatia Natiunilor Unite „nu este la curent” ca ar exista un program de arme biologice in Ucraina, in baza caruia Rusia a cerut o ancheta la Natiunile Unite, a declarat Inaltul Reprezentant adjunct al ONU pentru probleme de dezarmare, Adedeji Ebo.

- Rusia a cerut Consiliului de Securitate al ONU sa lanseze o ancheta internationala privind o presupusa implicare a Statelor Unite intr-o presupusa dezvoltare a unor arme biologice in Ucraina, a anuntat Ministerul rus de Externe, relateaza AFP. ”Rusia nu a avut de ales decat sa-i trimita o plangere presedintelui…

- Rusia a acuzat Statele Unite de finanțarea unui program de arme biologice in Ucraina, susținand ca a gasit dovezi in acest sens in laboratoarele ucrainene. Moscova a cerut Consiliului de Securitate al ONU sa lanseze o ancheta internaționala privind implicarea Washingtonului in presupusa dezvoltare de…

- Uniunea Europeana promite sa ajute Ucraina pentru reconstructia tarii, chiar daca bombardamentele Rusiei nu au incetat. Liderii europeni au promis Kievului 18 miliarde de euro, bani care vor fi folositi si pentru refacerea infrastructurii energetice.

- Statele Unite au cerut vineri in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a salutat adoptarea, miercuri, de catre Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite (AG ONU), reunita in sesiune extraordinara de urgenta, a rezolutiei de condamnare a anexarii ilegale, de catre Rusia, a unor teritorii ucrainene, intitulata „Integritatea…

- Razboi in Ucraina, ziua 211. Miercuri, 21 septembrie, in fața ONU, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski a cerut o „pedeapsa justa” impotriva Rusiei, denuntand invadarea tarii sale de catre ruși si lansand un apel la infiintarea unui tribunal special. Totodata, Ucraina anunța un schimb de prizonieri…