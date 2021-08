ONU: Consiliul de Securitate face apel la încetarea violenţei în Afganistan şi la combaterea terorismului Consiliul de Securitate al ONU a cerut luni incetarea violentei in Afganistan si i-a avertizat pe talibanii reveniti la putere impotriva oricarei intentii de a transforma aceasta tara intr-o baza pentru viitoare atacuri teroriste, transmite AFP. Intr-o declaratie comuna, convenita in urma reuniunii de urgenta desfasurate luni, Consiliul de Securitate solicita incetarea imediata a tuturor ostilitatilor si formarea, prin negocieri extinse, a unui nou guvern unit si reprezentativ, care sa includa si femei. Desi si-a exprimat ingrijorarea cu privire la "incalcari grave ale dreptului umanitar international… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica a calificat situatia de securitate in Afganistan drept "dificila si provocatoare", indemnandu-i pe insurgentii talibani sa inceteze atacurile, informeaza marti DPA."Impartasim profunda preocupare exprimata de Consiliul de Securitate al ONU cu privire la nivelurile ridicate…

- Alianta Nord-Atlantica a calificat situatia de securitate in Afganistan drept "dificila si provocatoare", indemnandu-i pe insurgentii talibani sa inceteze atacurile, informeaza marti DPA. "Impartasim profunda preocupare exprimata de Consiliul de Securitate al ONU cu privire la nivelurile…

- Consiliul de Securitate ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre degradarea situatiei din Afganistan. Dupa ce și-au impus controlul asupra unor ample zone rurale, talibanii și-au intensificat atacurile asupra mai multor capitale de provincii, punand in dificultate forțele afgane și guvernul de…

- Fotoreporterul Reuters, Danish Siddiqui, a fost ucis vineri in timp ce acoperea o confruntare intre forțele de securitate afgane și luptatorii talibani in apropierea unui punct de frontiera cu Pakistanul, a transmis un comandant al forțelor de securitate afgane, potrivit Reuters.

- Presedintele statului Haiti, Jovenel Moise, a fost asasinat, miercuri dimineata, de un grup de comando format din mercenari straini, anunta premierul tarii, Claude Joseph, citat de cotidianul Le Figaro, conform Mediafax. Sotia presedintelui a fost ranita in atac si este spitalizata. „Presedintele a…

- Recentele cuceriri militare ale talibanilor in Afganistan reprezinta un motiv de 'ingrijorare', a declarat marti, in Consiliul de Securitate al ONU, emisarul secretarului general al Natiunilor Unite in aceasta tara, Deborah Lyons, adaugand ca insurgentii s-au pozitionat pentru a prelua controlul…

- La data de 8 iunie a.c., in intervalul orar 22.30 01.00, politisti din cadrul Sectiei 2 au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor cu violenta, prostitutie si proxenetism.In acest context, politistii au legitimat 75 de persoane, fiind oprite pentru control 32 de vehicule.In urma…

- Consiliul de Securitate a votat marti, in unanimitate, ca Antonio Guterres sa ramana inca patru ani in funcția de secretar general al ONU. In varsta de 72 de ani, el iși va incepe al doilea mandat anul viitor și va ramane la conducerea instituției pana in 2026.