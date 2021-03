Consiliul de Securitate al ONU a cerut vineri, intr-o declaratie aprobata in unanimitate, "retragerea fara intarziere a tuturor fortelor si mercenarilor straini din Libia", salutand totodata validarea miercuri de catre parlament a noului guvern unificat, transmite AFP.



"Consiliul de securitate solicita tuturor partilor sa puna in aplicare pe deplin acordul de incetare a focului (din 23 octombrie) si indeamna statele membre sa respecte si sa sustina punerea pe deplin in aplicare a acordului", se mentioneaza in comunicat.



Potrivit ONU, aproximativ 20.000 de soldati si mercenari…