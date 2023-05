ONU confirmă că va menține prezența și angajamentul său în Afganistan ONU si-a reafirmat vineri "angajamentul de a ramane" in Afganistan pentru a ajuta populatia, in urma unei evaluari a functionarii operatiunilor sale in aceasta tara, lansata dupa interdictia de a lucra pentru ONU impusa de regimul taliban femeilor afgane, transmite AFP, citat de Agerpres. La inceputul lunii aprilie, ONU a anuntat ca guvernul taliban le interzice angajatelor sale afgane, carora nu li se aplicasera pana atunci masurile de interdictie aplicate ONG-urilor, sa lucreze pentru aceasta organizatie internationala pe intreg teritoriul Afganistanului. CITESTE SI Canada: incendii devastatoare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI: incendii devastatoare…

Stiri pe aceeasi tema

- La peste trei decenii de la caderea regimului comunist, arhivele Securitații continua sa produca surprize. Investigațiile unui cercetator acreditat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații au scos la iveala un element din biografia unei artiste de renume internațional despre care…

- Doua dintre persoanele care au murit la granita dintre Canada si SUA au cetatenie romana, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), informeaza Agerpres.Ambasada Romaniei la Ottawa si Consulatul General al Romaniei la Montreal continua dialogul atat cu autoritatile locale canadiene, cat si cu…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat joi atacul sinucigas in care a fost ucis un guvernator taliban in nordul Afganistanului, potrivit unui comunicat publicat de agentia gruparii, Amaq, relateaza AFP.Un luptator al SI l-a asteptat pe guvernator in fata biroului sau si "s-a indreptat…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat joi atacul sinucigas in care a fost ucis un guvernator taliban in nordul Afganistanului, potrivit unui comunicat publicat de agentia gruparii, Amaq.

- Reprezentanti ai regimului taliban urmeaza sa preia conducerea ambasadei Afganistanului la Teheran, a anuntat duminica, pe Twitter, un purtator de cuvant al miscarii islamice militante, informeaza dpa.

- Reprezentativele Statelor Unite, Mexicului si Canadei sunt calificate automat la Cupa Mondiala din 2026, in calitate de gazde. Cele trei tari au obtinut dreptuul de a gazduii turneul final, depunand o candidatura comuna, noteaza Reuters, potrivit news.ro.FIFA acorda in mod traditional gazdei turneului…

- Consiliul FIFA a aprobat astazi formatul Campionatului Mondial din anul 2026. Cele trei țari-gazda, Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, sunt calificate din oficiu. Noul format al Mondialului a picat perfect pentru reprezentantele Americii de Nord. Zona CONCACAF a primit șase locuri pentru turneul…