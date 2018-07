ONU condamnă violenţa şi susţine procesul electoral în Afganistan Consiliul de Securitate al ONU i-a condamnat luni, intr-o declaratie aprobata in unanimitate, ''pe cei care au recurs la violenta pentru a obstructiona procesul electoral'' in Afganistan, tara care trebuie sa beneficieze de ''institutii democratice durabile'', relateaza AFP. In textul declaratiei, redactat de catre Olanda si negociat timp de mai multe zile, ''Consiliul subliniaza importanta pe care o acorda instaurarii de institutii democratice durabile in Afganistan pe baza unor alegeri incluzive, transparente si credibile''. Cea mai inalta instanta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia s-a opus joi adoptarii de catre Consiliul de Securitate a unei declaratii despre situatia în sud-vestul Siriei, regiune supusa în prezent unor bombardamente intense, au indicat diplomati la capatul unei reuniuni de urgenta, ceruta de Suedia si Kuweit, potrivit AFP. "Fara…

- DECLARATIE DE PRESA A PURTATORULUI DE CUVANT AL PNL, IONEL DANCA: FOLOSIREA FORTEI IMPOTRIVA MANIFESTATILOR PASNICI ESTE UN ABUZ SPECIFIC REGIMULUI AUTORITAR DRAGNEA - TARICEANU CARE TREBUI SA INCETEZE Alaturi de multi colegi liberali, am asistat aseara in Piata Victoriei din Bucuresti la scene de violenta…

- Procesul electoral care a fost initiat in primavara privind alegerea noului primar de Chisinau trebuie incheiat. Astfel, conform legislatiei in vigoare, chisinauienii trebuie sa se aleaga cu un primar din acest exercitiu electoral, a declarat directorul executiv al Asociatiei pentru Democratie Participativa…

- membru nepermanent in Consiliul de Securitate Presedintele Klaus Iohannis a atentionat, marti, ca o decizie privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim ar anula orice sansa ca Romania sa fie votata membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. "O sa fiu foarte franc. O astfel…

- Statele Unite s-au opus, la ONU, unui proiect de rezolutie prezentat de Kuwait in Consiliul de Securitate care cerea o protectie a palestinienilor in Fasia Gaza si Cisiordania ocupata, relateaza AFP, citata de news.ro. Zece tari, inclusiv China, Franta si Rusia, au votat vineri in favoarea acestui text,…

- Statele Unite s-au opus, la ONU, unui proiect de rezolutie prezentat de Kuwait in Consiliul de Securitate care cerea o protectie a palestinienilor in Fasia Gaza si Cisiordania ocupata, relateaza AFP, informeaza news.ro.Zece tari, inclusiv China, Franta si Rusia, au votat vineri in favoarea…

- Rusia nu are dreptul sa „predice” comunitatii mondiale despre importanța respectarii dreptului internațional, a declarat Linas Linkevicius, ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, in cursul unei dezbateri la Consiliul de Securitate al ONU, privind rolul dreptului internațional in menținerea pacii…

- China a facut marti apel la retinere, mai ales la adresa Israelului, la o zi dupa violentele sangeroase in timpul carora soldati israelieni au ucis cel putin 59 de palestinieni, in ciocniri si manifestatii impotriva inaugurarii ambasadei americane la Ierusalim, potrivit Agerpres."Indemnam…