Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a condamnat cu fermitate represiunea mortala la care au recurs militarii la putere in protestele din Myanmar si care s-au soldat cu cel putin sase morti duminica. „Condamnam cu tarie reprimarea violenta a protestelor din Myanmar si facem apel la armata sa inceteze…

- Politia birmana a deschis focul impotriva unor manifestanti, duminica, atat in fosta capitala Yangon, cat si in alte orase din Myanmar, si a ucis cel putin 18 persaoane - in cea mai sangeroasa zi de la inceputul contestarii loviturii stat, denunta ONU, relateaza Reuters, relateaza News.ro. ”Toata…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a condamnat cu fermitate represiunea mortala la care au recurs militarii la putere in protestele din Myanmar si care s-au soldat cu cel putin sase morti duminica, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie reprimarea violenta a protestelor din Myanmar si facem…

- Politia din Myanmar a tras duminica in protestatarii impotriva puciului din 1 februarie si a ucis cel putin doi oameni, transmite Reuters. Represiunea violenta a demonstratiilor continua de doua zile in toata tara, iar bilantul mortilor a ajuns la cel putin cinci, noteaza Agerpres. Fortele de ordine…

- Politia din Myanmar a tras duminica in protestatarii impotriva puciului din 1 februarie si a ucis cel putin doi oameni, transmite Reuters. Represiunea violenta a demonstratiilor continua de doua zile in toata tara, iar bilantul mortilor a ajuns la cel putin cinci. Fortele de ordine au…

- Politia din Myanmar a lansat sambata cea mai mare campanie impotriva protestatarilor din tara, in cele trei saptamani de proteste nationale impotriva conducerii militare, arestand sute de oameni si impuscand si ranind cel putin o persoana, relateaza Reuters.

- Politia din Myanmar a lansat sambata cea mai mare campanie impotriva protestatarilor din tara, in cele trei saptamani de proteste nationale impotriva conducerii militare, arestand sute de oameni si impuscand si ranind cel putin o persoana, relateaza Reuters.

- Aung San Suu Kyi, fosta lidera din Myanmar, a fost acuzata de incalcarea legislatiei de import-export, iar politia a cerut mentinerea ei in detentie pana la 15 februarie, informeaza Agerpres , care citeaza EFE si Reuters. Politia din Myanmar a anuntat care sunt acuzatiile impotriva liderei de facto…