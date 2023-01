Stiri pe aceeasi tema

- India a suspendat productia de sirop pentru tuse al companiei farmaceutice Marion Biotech, din apropiere de New Delhi, dupa ce un produs al acestei companii a fost legat de moartea a 19 copii in Uzbekistan, conform unui anunt facut vineri de ministrul indian al sanatatii, transmite Reuters.

- Eveniment Accident rutier grav pe DJ 503 / O batrana a murit dupa ce a fost acroșata de o mașina condusa de o tanara de 24 de ani decembrie 25, 2022 12:20 Astazi, ora 10.30, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca pe DJ 503, in…

- Este zi de doliu in lumea fotbalului din Romania! A murit un mare antrenor de fotbal, la varsta de 59 de ani. Anunțul trist despre moartea fotbalistului a fost dat de clubul Farul Constanta.. In aceste momente, o țara intreaga il plange pe fostul mare antrenor de fotbal.

- Emmanuel Macron a promis ca va furniza Republicii Moldova, din partea comunitații internaționale, asistența financiara in valoare de 100 milioane de euro. Comunitatea internationala va furniza Republicii Moldova asistenta financiara suplimentara in valoare de 100 de milioane de euro, pentru a face fata…

- Doi copii au decedat, joi, intr-un incendiu care le-a cuprins casa aflata in localitatea buzoiana Sirbesti, comuna Vintila Voda. Conform ISU Buzau, in urma incendiului au decedat un baiat in varsta de aproximativ 1 an si o fetita in varsta de aproximativ 2 ani si 6 luni. Incendiul este localizat si…

- Razboiul din Ucraina si cresterea inflatiei au impins in saracie peste 4 milioane de copii din Europa de Est si Asia Centrala, inclusiv din Romania, potrivit unui raport difuzat de agentia Natiunilor Unite pentru copii UNICEF.

- Razboiul din Ucraina si cresterea inflatiei au impins in saracie peste 4 milioane de copii din Europa de Est si Asia Centrala, inclusiv din Romania, potrivit unui raport difuzat luni de agentia Natiunilor Unite pentru copii UNICEF, citat de DPA și preluat de Agerpres.

- Laurentiu Andreias, un sofer roman de TIR in varsta de 50 de ani, tatal a doi copii, a murit nevinovat intr-un cumplit accident produs in Germania. In urma cu numai cateva zile, soferul roman de TIR implinise varsta de 50 de ani. El a plecat la munca, in strainatate, pentru a-si putea ajuta familia…