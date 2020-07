Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a fost alertata despre epidemia de coronavirus de reprezentanta sa din China, nu de autoritatile locale, situatie care ar putea avea impact in privinta perceptiei asupra cooperarii Beijingului, informeaza cotidianul The Guardian.Organizatia Mondiala a…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti ca vor continua dialogul cu Rusia pentru renegocierea Tratatului privind reducerea armelor strategice (START), incheiat intre cele doua puteri si care expira in februarie 2021, insa Washingtonul a insistat totodata pentru includerea Chinei in acest proces,…

- Uniunea Europeana nu intentioneaza sa ajunga la un razboi rece impotriva Chinei, afirma Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, exprimand insa preocupare privind ambitiile militare ale Beijingului, relateaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."I-am…

- China a promis luni un "contraatac" Statelor Unite ale Americii dupa anunturile presedintelui american Donald Trump, care vrea sa limiteze accesul cetatenilor chinezi pe teritoriul american si sa impuna sanctiuni comerciale Hong Kong-ului, relateaza AFP. Este prima reactie a Beijingului dupa masurile…

- Beijingul a acuzat vineri Washingtonul ca incearca sa "ia ostatic" Consiliul de Securitate al ONU, dupa ce SUA au cerut convocarea unei reuniuni consacrate controversatului proiect de lege chinez cu privire la securitatea nationala a Hong Kong-ului, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Mai multe tari…

- „Decizia dezastruoasa a Beijingului este doar una dintr-o serie de acțiuni care submineaza fundamental autonomia și libertațile Hong Kongului și insași promisiunea Chinei facuta poporului din Hong Kong in declarația comuna sino-britanica, un tratat sub egida ONU”, a declarat Pompeo. Afirmația secretarului…

- Consilierul american pentru securitate nationala Robert O'Brien a avertizat ca Washingtonul va impune sanctiuni Hong Kong-ului si Chinei daca Beijingul impune o lege a securitatii nationale asupra acestui teritoriu, spunand ca aceasta va insemna o preluare a acestuia, relateaza dpa. …

- Președintele SUA a lansat joi o noua runda de acuzații la adresa Chinei, pe care a acuzat-o ca nu a oprit virusul la sursa in ianuarie, in prima faza a epidemiei.Donald Trump s-a dezlanțuit din nou, joi, impotriva Beijingului, punand sub semnul intrebarii masurile tardive ale Chinei de izolare a epidemiei…