ONU cere SUA să recunoască public existenţa rasismului structural Guvernul SUA ar trebui sa admita public ca rasismul structural exista in Statele Unite, a cerut luni Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale, relateaza dpa.



Comitetul ONU a cerut de asemenea administratiei americane ''sa respinga si sa condamne fara echivoc si neconditionat uciderile din motive rasiale ale unor afro-americani si ale unor membri ai altor minoritati''.



Comitetul format din 18 experti independenti din lumea intreaga a cerut Washingtonului sa intensifice anchetele vizand presupusa conduita incorecta a politiei, intre care utilizarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

