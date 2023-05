ONU cere statelor lumii să accepte refugiaţii din Sudan. Peste 110.000 au fugit deja din țară de la începutul războiului civil Inaltul comisariat al ONU pentru refugiati (UNHCR) a cerut, vineri, statele lumii sa primeasca refugiati din Sudan, in condițiile in care conflictul, in care au murit deja peste 500 de oameni, nu da semne ca se va incheia, informeaza Agerpres. Ar trebui sa li se acorde azil si celor care nu detin permis de sedere, […] The post ONU cere statelor lumii sa accepte refugiatii din Sudan. Peste 110.000 au fugit deja din țara de la inceputul razboiului civil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

