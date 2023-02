Stiri pe aceeasi tema

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca Franța va sprijini ferm Ucraina in razboiul sau impotriva Rusiei, scrie Rador.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat pentru BBC ca acordul de a trimite zeci de tancuri moderne Ucrainei va fi determinant, relateaza Rador.

Ucraina va urmari in 2023 adoptarea a doua rezoluții ale Adunarii Generale a ONU, privind punerea in aplicare a formulei de pace și tragerea la raspundere a Rusiei pentru razboiul impotriva Ucrainei, a declarat la sediul ONU din New York prim-adjunctul ministrului ucrainean de externe, Emine Dzeppar,

Viceprim-ministrul si ministrul afacerilor externe al Kazahstanului, Muhta Tluberdi, a declarat ca guvernul republicii menține relații de prietenie atat cu Federația Rusa, cat și cu Ucraina, solicitand in mod frecvent parților sa solutioneze conflictul prin mijloace diplomatice, relateaza Agentia

Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, s-a pronunțat impotriva incetarii focului in Ucraina, in condițiile Rusiei. Seful diplomatiei germane a facut aceasta declaratie duminica, pentru ziarul "Bild am Sonntag", anunța Rador.

Ucraina coopereaza in mod direct cu Statele Unite, precum și cu alte țari, pentru a introduce noi sancțiuni eficiente impotriva Rusiei, dupa atacurile cu rachete asupra orașelor ucrainene, a declarat ambasadorul Ucrainei in SUA, Oksana Markarova, citat de Ukrinform, conform Rador.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat vineri ca nu va exista o pace „durabila", daca Rusia castiga razboiul din Ucraina si a spus ca ceea ce se intampla la masa negocierilor depinde de ceea ce se intampla pe campul de lupta, motiv pentru care Alianta va continua sa fie alaturi