- Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane a decis organizarea unei colecte pentru ajutorarea comunitaților ortodoxe din Siria și Turcia, grav afectate de cutremurul devastator care s-a produs la inceputul acestei saptamani.

Numarul persoanelor ucise in Turcia și Siria a crescut. Pana la aceasta ora sunt 12.049, dar numarul poate crește, potrivit Sky News, anunța Mediafax.

Cutremurele produse in Turcia au afectat puternic și țara vecina, Siria. Cu peste 2000 de morți, cu zeci de cladiri distruse și o țara afectata profund de razboi, Siria este intr-o situație chiar mai grea decat Turcia.

- Un tricou semnat de starul portughez Cristiano Ronaldo va fi scos la licitatie de fotbalistul turc Merih Demiral, alaturi de cele ale altor doi jucatori cu care acesta a fost coleg la Juventus Torino, argentinianul Paulo Dybala si italianul Leonardo Bonucci, pentru ajutorarea victimelor

- Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a transmis condoleanțe familiilor victimelor cutremurului care a lovit Turcia și Siria astazi, 6 februarie, precum și insanatoșire grabnica persoanelor ranite. „Gindurile și rugaciunile noastre sint alaturi de oamenii din Turcia și Siria, dupa cutremurul…

- Republica Moldova este gata sa intervina in salvarea victimelor cutremurului devastator produs in aceasta dimineața in Turcia și Siria. Astfel, o echipa din 55 de salvatori, 12 autospeciale de intervenție complet autonome și 2 caini de cautare vor ajunge la locul dezastrului.

