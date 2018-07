Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta ONU Stephanie Williams a cerut duminica "eliberarea imediata si neconditionata" a inginerilor petrolisti rapiti pe 14 iulie in Libia de un grup inarmat neidentificat, transmite agenția Xinhua, preluata de Agerpres .

- Șeful Companiei Naționale a Petrolului (NOC) din Libia le-a cerut, luni, triburilor din sudul țarii sa ajute autoritațile in eliberarea a doi dintre angajații sai, dintre care unul este cetațean roman, scrie presa libiana. Pana acum nicio grupare nu a revendicat rapirea iar Mustafa Sanallah, șeful NOC,…

- O grupare inarmata a rapit sambata patru ingineri - trei libieni si un roman - din perimetrul Sharara, care face parte din campul petrolifer Murzuk, relateaza agentia de presa Xinhua, care citeaza o sursa...

- Patru ingineri - trei din Turcia si unul din Africa de Sud - au fost rapiti in noiembrie 2017 de indivizi inarmati, in Libia. Ei lucrau pentru compania turca Enka la construirea unei centrale electrice in orasul Ubari, situat in sudul Libiei. "Cei trei ingineri turci au fost eliberati", a…