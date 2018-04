Stiri pe aceeasi tema

- Phenianul a apreciat drept "ridicole" criticile Statelor Unite cu privire la situatia drepturilor omului in Coreea de Nord, in timp ce liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, ar urma sa se intalneasca in urmatoarele saptamani, relateaza AFP miercuri, conform agerpres.ro. …

- BUCUREȘTI, 25 apr — Sputnik. Consiliul de Stat al Chinei a publicat marți un raport despre respectarea drepturilor omului în SUA, în anul 2017, drept raspuns la un document similar publicat de Departamentul de Stat al SUA, menționând ca Washingtonul s-au autoproclamat…

- Departamentul de Stat al SUA considera China, Rusia, Iranul și Coreea de Nord ca fiind "condamnabile moral" pentru incalcarea zilnica a drepturilor omului in interiorul frontierelor și le numește "factori de instabilitate", informeaza Reuters.

- Teheranul nu are aceleasi 'valori' ca Uniunea Europeana in ceea ce priveste drepturile omului, a declarat luni purtatorul de cuvant al diplomatiei iraniene ca raspuns la sanctiunile reinnoite joi de UE impotriva mai multor personalitati iraniene, relateaza AFP. 'Avem anumite diferente de…

- Accesul la justiție, dreptul la un proces judiciar echitabil, libertatea de exprimare și dreptul la ocrotirea sanatații au fost cele mai des semnalate incalcari ale drepturilor omului in anul 2017. Afirmația aparține Avocatului Poporului Mihai Cotorobai și a fost facuta astazi, la ședința Comisiei drepturile…

- Sefa diplomatiei sud-coreene a declarat miercuri ca situatia privind drepturile omului in Coreea de Nord nu va fi probabil abordata in timpul summitului intercoreean, dupa ce Phenianul a criticat sustinerea exprimata de Seul pentru o rezolutie a ONU, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Liderul…

- Autor: Florentin SCALETCHI Dupa ce v-am prezentat coditiile si apoi premizele pentru care a fost necesara aparitia Rezolutiei nr 2199/ 10 iunie 2010 a Uniunii Europene, acum am sa va prezint ce lege trebuie sa adopte statele membre, in care sa inglobeze, cele 48 de articole pe care le-au adoptat in…

- Chiar in momentul in care presedintele american Donald Trump isi incepuse, marti seara, discursul cu privire la Starea Uniunii, Coreea de Nord a difuzat un raport cu privire la incalcarile dreptului omului in SUA.