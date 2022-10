Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin acuza miercuri faptul ca o majoritate a exporturilor de cereale ucrainene ajung in state membre ale Uniunii Europene (UE) si nu in tari sarace, ceea ce ridica un risc al unei ”catastrofe umanitare”, relateaza AFP. ”Aproape toate cerealele exportate de Ucraina sunt trimise…

- ”Aproape toate cerealele exportate de Ucraina sunt trimise nu in tari in curs de dezvoltare si in tarile cele mai sarace, ci in tarile Uniunii Europene (UE)”, a denuntat el la Forumul Economic al Estului (EEF), dedicat Asiei, la Vladivostok, in Extremul Orient rus. ”Acest lucru ar putea sa conduca la…

- ”La invitatia presedintelui Volodimir Zelenski, secretarul general (al ONU Antonio Guterres) se va afla joi la Liov, pentru a participa la o intalnire trilaterala cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si liedul ucrainean”, anunta intr-o conferinta de presa Stephane Dujarric. Antonio Guterres urmeaza…

- ”Datorita participarii dumneavoastra directe si cu medierea ONU, a fost rezolvata problema aprovizionarii cu cereale ucrainene din porturile Marii Negre. Livrarile au inceput deja. Vreau sa va multumesc pentru acest lucru si pentru faptul ca, in acelasi timp, a fost luat un pachet de decizii privind…

- Rusia a avertizat marti Occidentul ca neaplicarea componentei acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor rusesti, care conform acestei intelegeri trebuie sa se desfasoare in paralel cu exportul cerealelor ucrainene, ar putea avea ca efect un esec al intregului acord, relateaza agentiile…

- Centrul de coordonare comun (CCC) insarcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagra a fost inaugurat miercuri la Istanbul, conform acordurilor semnate pe 22 iulie, noteaza Agerpres . In virtutea acestor acorduri, valabile timp de 120 de zile intre Rusia, Ucraina, Turcia si…

- Centrul de coordonare de unde vor fi organizate exporturile de grine ucrainene urmeaza sa fie inaugurat miercuri la Istanbul, dupa acordul semnat saptamina trecuta sub egida ONU, informeaza Reuters. Un oficial turc a spus ca prima nava de transport cu cereale va pleca dintr-unul din poturile ucrainene…