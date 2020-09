Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a cerut marti o ancheta “aprofundata, transparenta, independenta si impartiala” a autoritatilor ruse asupra “crimei extrem de grave” comise asupra opozantului Alexei Navalnii, iesit din coma dupa ce a fost otravit in Rusia, relateaza AFP, citata de Agerpres. Michelle Bachelet afirma, intr-un comunicat oficial, ca “a […] The post ONU cere ancheta „aprofundata” in cazul Navalnii și atrage atenția asupra practicii rusești de otravire a opozanților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…